У Тернополі відбудеться благодійна вечірка, щоб зібрати гроші для безпритульних тварин

Благодійна вечірка для допомоги тваринам відбудеться у Тернополі.

Тернополян запрошують на вечірку для допомоги тваринам.

Тому дівчата-випускниці Української Академії Лідерства ініціювали захід, щоб допомогти тим, хто не може попросити про допомогу.

Благодійна вечірка для Дня Валентина покликана зібрати кошти для ГО АЗБТ «Ноїв ковчег» , який опікується тваринами понад 10 років.

Для гостей вечора виступлять молоді драйвові гурти «Легіт» і «Аркан», відвідувачів чекатиме солодке частування, конкурси, романтична атмосфера, нові знайомства і красиві фото.

Подія відбудеться 13.02.23 о 17:00 у креативному кластері Na пошті, в укритті на вул. Коперника 4.

Дрес-код: Creative Black Tie

Вхід за донат від 100 гривень: https://secure.wayforpay.com/payment/lovepaw.