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У Тернополі відбудеться благодійна вечірка, щоб зібрати гроші для безпритульних тварин

10.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Благодійна вечірка для допомоги тваринам відбудеться у Тернополі.

Тернополян запрошують на вечірку для допомоги тваринам.

Тому дівчата-випускниці Української Академії Лідерства ініціювали захід, щоб допомогти тим, хто не може попросити про допомогу.

Благодійна вечірка для Дня Валентина покликана зібрати кошти для ГО АЗБТ «Ноїв ковчег» , який опікується тваринами понад 10 років.

Для гостей вечора виступлять молоді драйвові гурти  «Легіт» і «Аркан», відвідувачів чекатиме солодке частування, конкурси, романтична атмосфера, нові знайомства і красиві фото.

Подія відбудеться  13.02.23 о 17:00 у креативному кластері Na пошті, в укритті на вул.  Коперника 4.

Дрес-код: Creative Black Tie

Вхід за донат від 100 гривень: https://secure.wayforpay.com/payment/lovepaw.

Джерело: Тернополянни

Теги: безпритульні тварини, благодійна вечірка, допомога тваринам

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