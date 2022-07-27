26 липня міський голова Сергій Надал оглянув влаштування нової зупинки громадського транспорту, що у мікрорайоні Тернополя «Північний». Сюди планують запустити громадський транспорт, що забезпечить транспортне сполучення району з іншими мікрорайонами міста.

«Північний» мікрорайон – це новий район, який дуже швидкими темпами розвивається. Разом із будівництвом житла тут необхідно передбачити й будівництво доріг, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків та іншої необхідної інфраструктури, що забезпечить повноцінне життя мешканців цього мікрорайону, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Попередньо було відповідне звернення від мешканців району та підтримано петицію щодо сполучення громадським транспортом цього району. Наразі, підготовлена проєктно-кошторисна документація, для того, щоб тут найближчим часом облаштувати зупинку та розворот для громадського транспорту з врахуванням усіх вимог».

Нагадаємо, відповідна петиція набрала у встановлений термін понад 300 голосів та була підтримана виконавчим комітетом Тернопільської міської ради.