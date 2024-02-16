У Тернополі сусід виніс з квартири тернополянина майже всю техніку

Житель Тернополя повідомив про зникнення побутової техніки з квартири правоохоронців. Чоловік каже, що речі зникли в період з 7 по 12 лютого. На місце злочину виїжджали слідчі.

У ході перевірки стало відомо, що квартира знаходиться в будинку, розрахованому на кілька сімей. Заявник розповів, що житло належало його покійній матері. Зараз тут ніхто не проживає, а він раз в тиждень приходить, аби доглядати за вазонами.

12 лютого чоловік виявив, що у квартирі відсутній телевізор, немає фену та праски. Сума збитків – 10000 гривень.

Проведеними оперативними заходами працівники карного розшуку встановили, що до злочину причетний сусід. Він у скоєному зізнався. Крадене поліцейські вилучили.

Раніше у поле зору правоохоронців 36-річний тернополянин не потрапляв. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 4 статті 185 ККУ.