У Тернополі судитимуть колишнього працівника ТЦК, який виготовляв фальшиві документи для виїзду чоловіків за кордон

Діяльність групи осіб викрили оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції Тернопільщини та працівниками управління Департаменту військової контррозвідки СБУ за процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 33-річний тернополянин разом із ще чотирма особами, матеріали відносно яких виділено в окремі кримінальні провадження, займалися виготовленням фіктивних документів, завдяки яким особи мобілізаційного віку мали змогу виїжджати за кордон.
Під час обшуків за місцями здійснення злочинної діяльності, проживання фігурантів та в їх автомобілях було виявлено та вилучено різного роду документи, зокрема, вже підписані та скріплені печаткою довідки військово-лікарської комісії, чисті бланки, тимчасові посвідчення військовозобов’язаного, гербову печатку і кутовий штамп ТЦК, лікарські печатки, штампи медичних закладів, комунальних підприємств та інші довідки.
Працівника центру комплектування було звільнено із займаної посади та переміщено по службі до військової частини. У скоєному він зізнався та розкаявся.
Підозру йому оголошено за частиною 2 ст. 332 КК України – сприяння порадами, вказівками в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.