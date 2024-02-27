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У Тернополі судитимуть колишнього працівника ТЦК, який виготовляв фальшиві документи для виїзду чоловіків за кордон

27.02.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Тернопіль, Війна з рф

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Діяльність групи осіб викрили оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції Тернопільщини та працівниками управління Департаменту військової контррозвідки СБУ за процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 33-річний тернополянин разом із ще чотирма особами, матеріали відносно яких виділено в окремі кримінальні провадження, займалися виготовленням фіктивних документів, завдяки яким особи мобілізаційного віку мали змогу виїжджати за кордон.

Під час обшуків за місцями здійснення злочинної діяльності, проживання фігурантів та в їх автомобілях було виявлено та вилучено різного роду документи, зокрема, вже підписані та скріплені печаткою довідки військово-лікарської комісії, чисті бланки, тимчасові посвідчення військовозобов’язаного, гербову печатку і кутовий штамп ТЦК, лікарські печатки, штампи медичних закладів, комунальних підприємств та інші довідки.

Працівника центру комплектування було звільнено із займаної посади та переміщено по службі до військової частини. У скоєному він зізнався та розкаявся.

Підозру йому оголошено за частиною 2 ст. 332 КК України – сприяння порадами, вказівками в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Теги: поліція, Тернопіль, колишній працівник ТЦК, фальшиві довідки

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