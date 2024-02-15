У Тернополі суддя виправдав водійку BMW, яка «протягнула» паркувальника і втекла, залишивши його на асфальті

Сутичка сталася у центрі Тернополя, й відео, як BMW газувало, а паркувальник упав, так і не зумівши зупинити авто, облетіло Інтернет. Люди обурювалися з побаченого й переважно засуджували водійку. Чому ж суд вирішив, що вона невинна?

Справу про адміністративне порушення розглядали у Тернопільському міськрайонному суді за матеріалами, що надійшли з управління патрульної поліції. У протоколі йшлося про притягнення водійки до відповідальності за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо коротко, суть цього документа така: водійка, керуючи транспортним засобом BMW X3, порушила п.п.2.3(б),10.1ПДР України, що призвело до пошкодження автомобіля BMW X3, а також отримав травми паркувальник. Ось як інтерпретували порушення поліцейські: «А саме не була уважною, не стежила за дорожньою обстановкою та її зміною, перед початком руху, не переконалась, що це буде безпечно, в результаті чого допустила наїзд на ОСОБА_2, який був на проїзній частині дороги».

Геть по-інакшому тлумачила свої дії водійка. У судовій залі провину не визнала та пояснила, що 15.11.2023 їхала з дому на роботу. Зупинилась на майдані Волі, припаркувавши авто на паркувальному майданчику, оплатила невідомому чоловіку за послуги паркування 15 гривень і попрямувала на роботу. Близько 16:30 після закінчення роботи пішла до свого автомобіля. До неї підійшов невідомий чоловік у жилетці, вона дала йому ще 30 гривень, однак він вказав, що цього замало. Коли ж та повідомила, що більше готівки немає, він запропонував оплатити кошти на його особисту банківську картку.

Водійка, за її ж словами, проігнорувала незаконні вимоги цього чоловіка та пробувала виїхати, однак чоловік в жилетці почав перешкоджати руху – став перед автомобілем на проїжджій частині дороги, почав стукати кулаком по капоту, поводився агресивно, висловлювався нецензурними словами, голосно кричав до неї. Тому вона злякалась, та, утримуючи педаль гальма, натиснула педаль газу, щоб зробити звук двигуна гучнішим та зімітувати початок руху. У відповідь на це чоловік відійшов в бік та почав бігти до опущеного вікна водійських дверей.

Далі чоловік вхопився однією рукою за ручку, намагаючись відкрити авто, а іншою рукою наніс удар кулаком по склу.

Така поведінка чоловіка дуже налякала її, думала, що він хоче вдарити її, і тому почала рух автомобіля. Тоді чоловік впав на дорогу, вона у дзеркалі заднього виду побачила, що він піднявся, та залишила місце події.

Зазначила, що, на її думку, чоловік впав внаслідок своїх протиправних дій, також через це пошкоджено її майно – скло водійських дверей.

Окрім того, повідомила, що повернулася на вказане місце через 15 хвилин, разом із своїм чоловіком. Там побачила працівників поліції та надала пояснення.

Паркувальник виявився, можливо, й не паркувальником. У судовому засіданні він пояснив, що на час інциденту стажувався, а зараз офіційно працевлаштований. Щоправда, у наступне судове засідання не з`явився, а відтак не надав суду документів на підтвердження того, що він офіційно працює, та документів, що підтверджують легальне ведення господарської діяльності та договорів на організацію вказаного паркувального майданчика.

Що ж він пояснив суду? Що жінка оплатила за паркування, однак не всю суму. Коли він їй про це сказав, вона відмовилась доплачувати, і він хотів її зупинити. Підійшов до машини, щоб вона дала кошти. Однак вона рушила з місця, а він впав на землю.

У судовій залі також досліджували відео, яке знімала водійка, а також те, що було долучене поліцією до справи.

І ось тепер дещо неочікуване і, безперечно, повчальне для водіїв: чи законною була вимога паркувальника платити гроші? Так от, посилаючись на Правила паркування транспортних засобів, а саме на абз. 8 п.29, яким передбачено, що сплата вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування не здійснюється у разі незабезпечення оператором належного функціонування засобів сплати вартості зазначених послуг відповідно до вимог цих Правил щодо обладнання таких майданчиків, суддя зробив висновок: «З огляду на зазначене, вважаю, що вимагання готівкових грошей за паркування на паркувальному майданчику будь-якою особою є незаконними».

Далі суддя констатував, що водійка діяла в умовах крайньої необхідності. «Вважаю, що небезпека для життя та здоров`я ОСОБА_1, викликана неправомірними діями ОСОБА_2, який стукав по капоту її автомобіля, кричав та сам просунув руку у її транспортний засіб, за таких обставин не могла бути усунена іншим чином, ніж здійснення її автомобілем початку руху. Це – одне з найважливіших умов правомірності акта крайньої необхідності. А тому вважаю її дії виправданими, такими, що були необхідними в даній ситуації, і були спрямовані за збереження життя та здоров`я» – цитата із судової постанови.

Відтак суддя закрив провадження у справі – у зв`язку із відсутністю в діях водійки складу правопорушення.

Ольга КУШНЕРИК