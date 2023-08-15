У Тернополі розшукують злочинний дует

Тернопільських боні й клайда розшукують правоохоронці.

Парочка 11 серпня близько 21.45 відзначилася у ресторані на вул. Злуки. Незнайомці не тільки не заплатили за вечерю, а й прихопили зі собою чужий портативний зарядний пристрій.

І, можливо, все б зійшло їм з рук, якби не відеокамери. Дует потрапив у їхнє поле зору. Правоохоронці оголосили злодюжок в розшук. Допомоги попросили в небайдужих тернополян і гостей міста.

Тож, зазначають, якщо володієте будь-якою інформацією про парочку – телефонуйте за 0352 27-11-70, 096-519-52-10 або на лінію «102».