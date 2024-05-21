У Тернополі п’яний чоловік побив водія маршрутки

Зі слів очевидців нападник був у стані алкогольного сп’яніння. Нападнику не сподобалося, що водій їде на перерву. Спершу сварився, а тоді діло дійшло до кулаків. Події відбувалися 20 травня, тоді ж відео з побиттям водія з’явилося у соцмережах. Інформацію оприлюднили на сайті поліції краю.

Близько 16-ї години до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні з травмою голови, саднами та забоями доправили 56-річного чоловіка.

Як встановили працівники поліції, потерпілий працює водієм маршрутного автобуса і тілесні ушкодження йому спричинив невідомий пасажир на робочому місці. За попередніми даними, зловмиснику не сподобалося, що керманич маршрутки їхав на перерву. Він почав сваритися з водієм, потім накинувся на нього з кулаками. За словами очевидців, підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські встановлюють особу зловмисника.

За цим фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.