У Тернополі провели в останню дорогу кордівця Віктора Мельниченка

“У часі війни Віктор, як і багато його побратимів-сумівців, став до боротьби проти ворога, що зазіхнув на незалежність і територіальну цілісність нашої країни. Віктор нагороджений почесною відзнакою СУМ в Україні “Хрест сумівця-бійця”. Завжди підтримував зв’язок із рідним осередком. На початку лютого відбулася його остання зустріч-гутірка з тернопільськими сумівцями. Дякуємо тобі, друже, за велику честь знайомства з тобою”, – йдеться у повідомленні на сторінці СУМ в Україні.