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У Тернополі провели в останню дорогу кордівця Віктора Мельниченка

16.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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У Тернополі попрощалися із загиблим кордівцем Віктором Мельниченком. 33-річний чоловік загинув виконуючи бойове завдання в Донецькій області.

В органах внутрішніх справ Віктор Мельниченко служив з 2008 року. Пройшов шлях від співробітника поліції охорони до старшого інспектора корпусу оперативно-раптової дії Нацiональної полiцiї в Тернопiльськiй областi.

У Тернополі провели в останню дорогу кордівця Віктора Мельниченка
Прощання з Віктором Мельниченком. Фото: Суспільне Тернопіль

Віктор був членом рою “НС-9” Тернопільського осередку Спілки Української Молоді.

У Тернополі провели в останню дорогу кордівця Віктора Мельниченка
Зібрання СУМ. Фото: СУМ в Україні

“У часі війни Віктор, як і багато його побратимів-сумівців, став до боротьби проти ворога, що зазіхнув на незалежність і територіальну цілісність нашої країни. Віктор нагороджений почесною відзнакою СУМ в Україні “Хрест сумівця-бійця”. Завжди підтримував зв’язок із рідним осередком. На початку лютого відбулася його остання зустріч-гутірка з тернопільськими сумівцями. Дякуємо тобі, друже, за велику честь знайомства з тобою”, – йдеться у повідомленні на сторінці СУМ в Україні.

 

Джерело: Суспільне

Теги: Віктор Мельниченко

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