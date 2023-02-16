У Тернополі провели в останню дорогу кордівця Віктора Мельниченка

У Тернополі попрощалися із загиблим кордівцем Віктором Мельниченком. 33-річний чоловік загинув виконуючи бойове завдання в Донецькій області.
В органах внутрішніх справ Віктор Мельниченко служив з 2008 року. Пройшов шлях від співробітника поліції охорони до старшого інспектора корпусу оперативно-раптової дії Нацiональної полiцiї в Тернопiльськiй областi.
Віктор був членом рою “НС-9” Тернопільського осередку Спілки Української Молоді.
“У часі війни Віктор, як і багато його побратимів-сумівців, став до боротьби проти ворога, що зазіхнув на незалежність і територіальну цілісність нашої країни. Віктор нагороджений почесною відзнакою СУМ в Україні “Хрест сумівця-бійця”. Завжди підтримував зв’язок із рідним осередком. На початку лютого відбулася його остання зустріч-гутірка з тернопільськими сумівцями. Дякуємо тобі, друже, за велику честь знайомства з тобою”, – йдеться у повідомленні на сторінці СУМ в Україні.