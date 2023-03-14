У Тернополі проведуть інвентаризацію земель

У центральній і центрально-східній частині Тернополя проведуть інвентаризацію земель. Відповідні рішення прийняли на двадцять третій сесії міськради.

“Інвентаризація земель – це перевірка земель і документальне підтвердження факту її наявності та стану, – пояснив Віктор Кібляр, начальник відділу земельних ресурсів. – Проводиться вона на підставі рішень міської ради у відповідності до вимог та норм Порядку проведення інвентаризації затверджених Постановою кабміну від 5 червня 2019 року. Також відповідно до закону «Про землеустрій» інвентаризація земель проводиться з метою встановлення розташування земельних ділянок, їх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, які використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, визначається кількісний та якісний стан земельних ділянок”.

Одним рішенням депутати затвердили технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель загальною площею 401,40 гектара. Також управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології надали в постійне користування ділянку площею 6,35 гектара для обслуговування та утримання пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення парку «Старий Парк», обмежену вулицями Євгена Петрушевича, Михайла Коцюбинського, Романа Шухевича, Веселою.

Матеріали проведеної інвентаризації земельних ділянок будуть використовувати при розгляді питань благоустрою, озеленення; проведенні реконструкції та ремонту об’єктів житлового та іншого призначення; формуванні прибудинкових територій; справлянні плати за користування землею.

Отриману інформацію внесуть до Державного земельного кадастру про земельні ділянки комунальної власності та проведуть державну реєстрацію земельних ділянок права комунальної власності територіальної громади.

Другим прийнятим рішенням дали дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на трьох територіях.

Перша – орієнтовною площею 500 гектарів вздовж межі Тернополя, що межують із вулицями: Богдана Хмельницького, Соломії Крушельницької, Замкова, Руська, Старий поділ, Торговиця, Оболоня, Софії Стадникової, Білогірська, Гайова, Василя Костянтина Острозького, проспектом Степана Бандери.

Друга – орієнтовною площею 20 гектарів в центральній частині міста Тернополя, що межують із вулицями: Богдана Хмельницького, Качали, Юліуша Словацького, Михайла Грушевського, Петра Конашевича Сагайдачного, Руська, бульвар Тараса Шевченка, Миколая Коперника, Вячеслава Чорновола, Івана Франка.

Третя – орієнтовною площею 40 гектарів в південно-центральній частині міста Тернополя, що межують із вулицею Микулинецькою, проїздом з Микулинецької на Подільську та вулицею Подільською.

Суб’єкти господарювання, які мають в користуванні земельні ділянки в межах території на якій пропонується провести інвентаризацію земель, повинні забезпечувати доступ до об’єктів інвентаризації та надавати виконавцю робіт інформацію стосовно документів, що посвідчують право користування чи власності на земельні ділянки.

Технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель, які перебувають у користуванні чи власності землекористувачі замовлятимуть за власні кошти. А для ділянок не наданих у користування та не переданих у власність міста, документацію замовлятиме міська рада за кошти бюджету громади.