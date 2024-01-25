У Тернополі поліція шукає господарів собаки, яка напала на дівчину в парку

В парку Шевченка у Тернополі собака 20 січня покусала юну дівчину . Господарі тварини відмовилися йти на контакт та втекли.

Про це написала у фейсбуці мати потерпілої дівчини Ольга Дунець. Жінка вже звернулася із заявою в поліцію.

“Господарі, мало того, що спустили з повідка невиховану тварину, так ще й втекли після інциденту. Кличка собаки, найімовірніше, Берта. Вигулювали її двоє чоловіків. Ми їх просили зупинитись, аби отримати хоч якусь інформацію про собаку, та ці відважні особи чоловічої статі так злякалися покусаної дівчини, що догнати їх не вдалося”, – написала Ольга Дунець.

Жінка просить відгукнутися усіх, хто може знати власників вівчарки, які орієнтовно проживають в районі Нового Світу. Її цікавить інформація про собаку, зокрема, стан її здоров’я.

Наразі потерпіла дівчина розпочала лікування та курс антирабічних щеплень.

“Але доньці слід повертатися на навчання за кордон, а вакцинацію можна припинити достроково при умові, що собака через 10 днів буде живою та здоровою”, – пояснює Ольга Дунець.

Після інциденту тернополянка звернулася із заявою у поліцію, повідомив Терену речник Головного управління Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета.

“Факт даного правопорушення внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Наразі правоохоронці проводять перевірку, вилучають відео з камер та шукають господарів німецької вівчарки”, – каже він.

Якщо на вас напала собака, яку вигулювали без повідка чи намордника, потрібно повідомити про це на лінію «102».

“Щодо цього випадку, то все сталося у парку, а парк — це громадське місце. Відповідно собак тут вигулювати обов’язково потрібно на повідку та в наморднику. Якщо ви стали свідком того, що агресивна собака вільно бігає людним місцем, не чекайте поки вона наробить біди, а звертайтесь на лінію «102»”, – каже Сергій Крета.

Якщо ж собака, яка напала на вас, виявилася дворовою, то відповідальність покладається на територіальні громади, на території яких їх було виявлено, додає правоохоронець.