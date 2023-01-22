У Тернополі поліцейські затримали чоловіка, який бігав голим

Сьогодні, близько 11-ї години, патрульні Тернополя отримали повідомлення про підозрілого чоловіка, який голий бігав вулицею Протасевича.

Сьогодні, близько 11-ї години, патрульні Тернополя отримали повідомлення про підозрілого чоловіка, який голий бігав вулицею Протасевича.

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Інспектори Микола Юзьо та Тарас Козяр негайно прибули за вказаною адресою, де побачили підозрілу особу. Чоловік без одягу, побачивши поліцейських, спробував утекти. Це йому не вдалося, охоронці порядку швидко наздогнали та зупинили його.

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Громадянин говорив речі, які не відповідали реальності та мав явні ознаки наркотичного сп’яніння.