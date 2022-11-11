Поблизу зупинок встановлять спеціальні бетонні конструкції, які здатні захищати від наслідків обстрілів.

У Тернополі до кінця 2022 року встановлять 12 конструкцій, які служитимуть укриттями на зупинках громадського транспорту.

Про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал у прямому ефірі на «Радіо ROKS».

Наразі у міській раді відібрали ті зупинки громадського транспорту, поруч з якими є можливість поставити такі укриття.

Як повідомив мер, у Тернополі знайшли місцевого виробника, має можливість робити такі бетонні конструкції. Це спеціальні бетонні конструкції, які здатні захищати від наслідків обстрілів.