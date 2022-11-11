Поблизу зупинок встановлять спеціальні бетонні конструкції, які здатні захищати від наслідків обстрілів.
У Тернополі до кінця 2022 року встановлять 12 конструкцій, які служитимуть укриттями на зупинках громадського транспорту.
Про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал у прямому ефірі на «Радіо ROKS».
Наразі у міській раді відібрали ті зупинки громадського транспорту, поруч з якими є можливість поставити такі укриття.
Як повідомив мер, у Тернополі знайшли місцевого виробника, має можливість робити такі бетонні конструкції. Це спеціальні бетонні конструкції, які здатні захищати від наслідків обстрілів.
«Це правда наші зупинки сьогодні не готові до будь-яких небезпечних ситуацій, тому ми працюємо над тим, щоб почати встановлення укриттів на територіях, які знаходяться поруч із зупинками. Не всюди це можна поставити, оскільки це має бути вільна земельна ділянка і плюс там не має бути проблем з комунікаціями. Ми розраховуємо, що цього тижня підпишемо на 6 і до кінця року — на 12», — зазначив Сергій Надал.