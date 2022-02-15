У Тернополі госпіталізували 20-річного чоловіка, який намагався відрізати собі пальці.

Про це повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги в області Михайло Джус.

За словами свідків, чоловік самостійно завдав собі ушкоджень. Із множинними різаними ранами 2,3,4-го пальців правої кисті, із розладами психіки та поведінки унаслідок вживання алкоголю потерпілого після наданої медичної допомоги доставлено у психоневрологічний диспансер.

А нещодавно у Тернопільському міськрайонному суді розглядали цивільну справу за заявою генерального директора комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня» – про госпіталізацію молодого тернополянина до закладу з надання психіатричної допомоги у примусовому порядку.

Пацієнта доставили до лікарні «швидкою» – за викликом батьків. Як свідчили останні у судовій залі, поведінка сина змінилася впродовж останніх 2-3 тижнів. Зокрема, син говорив, що чує голоси, був стривожений та неодноразово заглядав під ліжко. Згодом поведінка сина стала неадекватною – він розбив скло та, взявши один уламок у руку і приклавши його до шиї, казав, що поріже себе. Батьки не змогли його заспокоїти й викликали «швидку» та поліцію.

Батько й мати запевняли, що у них нормальна сім’я – живуть без скандалів чи конфліктів. Для них було нестерпно дізнатися, що син зловживає наркотиками. Про останнє вони довідалися від лікарів. Раніше не помічали жодних ознак вживання ним наркотичних засобів. Отож, просили, щоб сина госпіталізували у примусовому порядку і лікували – від психічних проблем та наркоманії.

Юнак не заперечував, що, може, й вартує йому підлікуватися, але лише амбулаторно, й був категорично проти госпіталізації.

Комісія лікарів-психіатрів встановила у пацієнта наявність тяжкої психічної хвороби з діагнозом «Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання наркотичних речовин (бупренорфіну та синтетичної марихуани)».

Що було вирішено? Не піддавши сумніву висновків комісії лікарів, суд все ж дійшов висновку, що «наявність одного лише результату огляду за відсутності інших належних і допустимих доказів про відповідний стан особи є недостатнім для ухвалення рішення про примусову госпіталізацію до психіатричного закладу без його усвідомлюваної згоди. Наявність лише психічного захворювання в силу вимог Закону України «Про психіатричну допомогу» не може слугувати єдиною підставою його примусової госпіталізації для надання психіатричної допомоги. Отож суд відмовив у примусовій госпіталізації.

Ольга КУШНЕРИК