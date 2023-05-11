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У Тернополі нагородили медсестер

11.05.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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У Тернополі нагородили медсестер області. Захід приурочили до Міжнародного дня медсестри, який відзначають 12 травня. Нагородження відбулося в актовій залі обласної психоневрологічної лікарні.

Про це розповів Суспільному заступник директорки обласного департаменту охорони здоров’я Вадим Кравчук.

За його словами, відзнаки отримала майже сотня медичних працівників області.

“Ми відзначили насамперед медсестер, які брали участь в наданні допомоги на територіях, де ведуться бойові дії, які надають медичну допомогу військовослужбовцям. Присутні медсестри зі всієї Тернопільської області: фельдшери, з екстреної медичної допомоги і медичні сестри наших лікувальних закладів”.

Наталія Хмиз 17 років працює в обласній психоневрологічній лікарні.

Наталія Хмиз, старша лаборантка діагностичної лабораторії психоневрологічної лікарні
Наталія Хмиз, старша лаборантка діагностичної лабораторії. Суспільне Тернопіль

“Ця професія мені до душі. Мені подобається те, що я роблю. Спочатку медицина була не моїм вибором. Але зараз я задоволена тим, що роблю, що вмію, тим, що я можу бути корисна. Завжди говорю всім, зокрема, своїм дітям: якщо хочеш вірити, що світ не без добрих людей, починай з себе. Тим і мотивуюся”.

Відзнаки для медсестер
Подяки і нагороди для медсестер. Суспільне Тернопіль

Також відзначили медсестру Заліщицької міської лікарні Лілію Клічук. Жінка каже, працює із пораненими військовими.

Лілія Клічук, медична сестра Заліщицької міської лікарні
Лілія Клічук, медсестра Заліщицької міської лікарні. Суспільне Тернопіль

“Грамоти зараз треба воїнам вручати, а не нам. Багато військових в нас в лікарні лікується. Тяжко”.

Теги: медсестри

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