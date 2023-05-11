У Тернополі нагородили медсестер

“Ця професія мені до душі. Мені подобається те, що я роблю. Спочатку медицина була не моїм вибором. Але зараз я задоволена тим, що роблю, що вмію, тим, що я можу бути корисна. Завжди говорю всім, зокрема, своїм дітям: якщо хочеш вірити, що світ не без добрих людей, починай з себе. Тим і мотивуюся”.