У Тернополі нагородили медсестер області. Захід приурочили до Міжнародного дня медсестри, який відзначають 12 травня. Нагородження відбулося в актовій залі обласної психоневрологічної лікарні.
Про це розповів Суспільному заступник директорки обласного департаменту охорони здоров’я Вадим Кравчук.
За його словами, відзнаки отримала майже сотня медичних працівників області.
“Ми відзначили насамперед медсестер, які брали участь в наданні допомоги на територіях, де ведуться бойові дії, які надають медичну допомогу військовослужбовцям. Присутні медсестри зі всієї Тернопільської області: фельдшери, з екстреної медичної допомоги і медичні сестри наших лікувальних закладів”.
Наталія Хмиз 17 років працює в обласній психоневрологічній лікарні.
“Ця професія мені до душі. Мені подобається те, що я роблю. Спочатку медицина була не моїм вибором. Але зараз я задоволена тим, що роблю, що вмію, тим, що я можу бути корисна. Завжди говорю всім, зокрема, своїм дітям: якщо хочеш вірити, що світ не без добрих людей, починай з себе. Тим і мотивуюся”.
Також відзначили медсестру Заліщицької міської лікарні Лілію Клічук. Жінка каже, працює із пораненими військовими.
“Грамоти зараз треба воїнам вручати, а не нам. Багато військових в нас в лікарні лікується. Тяжко”.