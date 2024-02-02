У Тернополі квартирантка винесла всю техніку з орендованої квартири

42-річна ж ителька Тернополя п ротягом шести місяців виносила речі з орендованої квартири. Тепер їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від 61-річної тернополянки про те, що невідома особа викрала з квартири побутову техніку та велосипед. Суму завданих збитків потерпіла оцінила у 29 тисяч гривень.

Оперативники встановили, що до крадіжки причетна мешканка обласного центру. Зловмисниця скористалася можливістю виносити майно із квартири у якій проживала, а крадене здавала у ломбард.

Жінка в поле зору поліцейських потрапляє вперше. Слідчі дану подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Триває досудове розслідування.