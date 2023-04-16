У Тернополі депутати в “обливаний понеділок” заберуть землю в УПЦ МП

Позачергова сесія Тернопільської міської ради відбудеться 17 квітня. На засіданні розглянуть одне питання – «Про припинення Управлінню Тернопільської єпархії Української Православної церкви права користування земельною ділянкою за адресою вул. Євгена Коновальця, 1».

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Вказаний проект рішення оприлюднили на сайті міськради шостого квітня. Підготували його після звернення депутатів міської ради від шостого квітня та враховуючи висновки постійних комісії міської ради з питань містобудування, з питань регулювання земельних відносин та екології.

У документі вказано, що міська рада вирішила припинити Управлінню Тернопільської єпархії Української Православної церкви право постійного користування земельною ділянкою площею 0,5484 гектара для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій за адресою вулиця Євгена Коновальця, 1. А рішення від 30.04.2009 №5/26/43 «Про надання в постійне користування земельної ділянки площею 0,54га для обслуговування церкви за адресою вул. Коновальця, 1» вважати таким, що втратило чинність.

Цю земельну ділянку віднесуть до земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам та зареєструють припинення речового права постійного користування на неї у Державному реєстрі речових прав.