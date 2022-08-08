Уже проінспектовано десятки будинків у місті. Міський голова Сергій Надал проводить щоденний огляд декількох сховищ. До перевірки стану готовності укриттів у житлових будинках Тернополя долучились й місцеві депутати, повідомили в Тернопільській міській раді

За якими адресами побували

Секретар Тернопільської міської ради Ігор Гірчак оглянув хід виконання робіт з облаштування укриттів у будинках за адресами: вул. Лесі Українки, 18, вул. Тараса Протасевича, 14, вул. Клима Савури, 7.

«Як показує досвід, у будинках, де створенні ОСББ, такі роботи тривають швидше, є більш активними самі мешканці будинку. Там, де багатоповерхівки перебувають на обслуговуванні управляючої компанії – ініціатива зі сторони мешканців значно менша, на жаль, – пояснив Ігор Гірчак. – Але й попри це, є активні тернополяни, котрі намагаються підвищити рівень безпеки для себе та своїх сусідів. Дякую усім, хто долучається до влаштування укриттів у будинках. Адже це, насамперед, ваша безпека та ваших близьких».

Обстежила житлові будинки на масиві «Східний» і депутатка Тернопільської міської ради Олеся Чванкіна.

«Практично у всіх будинках створено ОСББ або є люди, які відповідають за доступ до укриттів та їхнього облаштування, – розповідає Олеся Чванкіна. – Під час огляду проконсультувала усіх, що в укриттях повинні бути сидячі місця, запас питної води, медикаментів, інструментів на випадок завалу. Також вогнегасники, генератори та доступ до інтернету. Усі моменти враховані і виправлені».

Серед проінспектованих будинків – багатоповерхівки за адресами: вул. Олександра Довженка, 2-А, вул. Олександра Довженка, 4-А, вул. Олександра Довженка, 6-А, вул. Олександра Довженка 8-Б, вул. Олександра Довженка, 12, вул. Олександра Довженка, 14, вул. Олександра Довженка, 20, вул. Олександра Довженка, 22, вул. Омеляна Польового, 2-Б, вул. Омеляна Польового 4-Б, вул. Андрія Чайковського, 39, вул. Андрія Чайковського, 40 та вул. Євгена Конвоальця, 3.

Розпочали інспектування будинків в межах свого округу і депутати Андрій Грицишин та Мар’яна Головко.

Перевірка стану готовності укриттів у багатоквартирних житлових будинках нашого міста та громади тривають.

Нагадаємо, на інтерактивній карті розміщено чотири категорії укриттів, які ознаковано різними кольорами. Зокрема, позначено:



Синій – найпростіші захисні споруди житлового фонду міста, сховища та протирадіаційні укриття.

Жовтий – захисні споруди у закладах торгівлі та харчування. Приміщення можна використовувати як укриття під час повітряних тривог у робочі години – з 10.00 год по 22.00 год.

Зелений – найпростіші укриття у закладах дошкільної освіти. Такі сховища призначені виключно для персоналу та вихованців закладу дошкільної освіти.

Червоний – захисні споруди у лікувальних закладах міста. Призначені лише для медперсоналу і хворих, які перебувають у медичному закладі.