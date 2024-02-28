У Тернополі депутат вимагав гроші у військового, щоб не відправили на фронт

Діяльність групи документували оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки, управління стратегічних розслідувань, слідчі та представники Департаменту військової контррозвідки СБУ. Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
У ході проведення оперативних заходів силовики з’ясували, що до протиправного причетні двоє осіб – старший лейтенант однієї із військових частин, а за сумісництвом депутат територіальної громади, та житель Тернополя.
Чоловіки запропонували військовослужбовцю, який працював у роті охорони Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, уникнути поїздки в зону бойових дій.
“Бізнесмени” розповіли, що мають друзів серед керівного складу РТЦК і запевнили, що проблем із виготовленням документів не буде. Свої послуги вони оцінили у 6000 доларів США. Депутата та його спільника затримали після того, як вони отримали неправомірну вигоду.
Чоловікам повідомили про підозру відповідно до частини 2 статті 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою) та частини 2 статті 369-2 (зловживання впливом) ККУ. За корупційні оборудки чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
Слідчі поліції зібрали достатню кількість доказів щодо діяльності чоловіків, завершили досудове розслідування, а матеріали з обвинувальним актом скерували до суду.