У Тернополі депутат вимагав гроші у військового, щоб не відправили на фронт

У Тернополі двоє жителів вимагали 6000 доларів США вимагали від військового. Гроші мали бути оплатою за можливість проходити службу при обласному ТЦК, а не у зоні проведення бойових дій. Чоловіків затримали під час отримання коштів.

Діяльність групи документували оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки, управління стратегічних розслідувань, слідчі та представники Департаменту військової контррозвідки СБУ. Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

У ході проведення оперативних заходів силовики з’ясували, що до протиправного причетні двоє осіб – старший лейтенант однієї із військових частин, а за сумісництвом депутат територіальної громади, та житель Тернополя.

Чоловіки запропонували військовослужбовцю, який працював у роті охорони Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, уникнути поїздки в зону бойових дій.

“Бізнесмени” розповіли, що мають друзів серед керівного складу РТЦК і запевнили, що проблем із виготовленням документів не буде. Свої послуги вони оцінили у 6000 доларів США. Депутата та його спільника затримали після того, як вони отримали неправомірну вигоду.

Чоловікам повідомили про підозру відповідно до частини 2 статті 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою) та частини 2 статті 369-2 (зловживання впливом) ККУ. За корупційні оборудки чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Слідчі поліції зібрали достатню кількість доказів щодо діяльності чоловіків, завершили досудове розслідування, а матеріали з обвинувальним актом скерували до суду.