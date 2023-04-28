У Тернополі аферист заробив за декілька хвилин три тисячі гривень

Шахрайство з орендою житла задокументували працівники Тернопільського районного управління поліції.

Схема не нова: зловмисники розміщують фейкове оголошення про оренду житла, виставляють фото та низьку ціну. Саме на таке оголошення і натрапила в соцмережі жителька обласного центру, яка хотіла орендувати на декілька днів житло в столиці.

Зателефонувала за вказаним номером, аби домовитися про оплату. Орендодавець попросив завдаток у розмірі доби перебування. Потерпіла погодилася та перерахувала кошти на невідомий рахунок.

Після цього оголошення зникло, як і його автор. Зловмисник заробив за декілька хвилин телефонної розмови майже 3 тисячі гривень.

Жінка звернулася за допомогою в поліцію. Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України.

У відділі комунікації ГУ НП в області радять: аби уникнути обману під час оренди помешкання, передусім перевіряйте акаунт автора – дату створення, чи є інші оголошення.

Якщо одні й ті ж фото квартири розміщені для оренди в різних містах, довіряти не варто. Не перераховуйте жодних коштів, поки особисто не прийдете на огляд житла. Якщо його власник запевняє, що охочих орендувати квартиру дуже багато, і для того, щоб забронювати, вимагає гроші, ймовірно, це – шахрайська схема.

Шукайте житло на перевірених платформах.