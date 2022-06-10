Як зазначають у музеї, учасники конференції спілкувалися наживо, та у форматі онлайн, а також до заходу долучилися вільні онлайн-слухачі.
Вшановуючи 175-ту річницю від дня народження відомого нашого земляка Олександра Барвінського, зібрались науковці зі Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Бережан, а також із його родинного гнізда — с. Шляхтинці Тернопільського району, щоб вкотре згадати про вагому історичну постать та її відданість українській ідеї», — розповідають організатори.
Олександр Барвінський народився 6 червня 1847 року. Був активним громадсько-політичним діячем Галичини (неодноразово обирався до Державної ради і Галицького сейму), а також — вченим-істориком та педагогом. Помер 25 грудня 1926 року у Львові.
- Куций Іван — доктор історичних наук, професор кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичної науки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка;
- Мисак Наталія — кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу нової історії України Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України;
- Колб Наталія — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. Івана Крипʼякевича НАН України;
- Орлевич Ірина — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу нової історії України Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України, завідувач Інституту релігієзнавства — філії Львівського музею історії релігії;
- Кобута Степан — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника;
- Лариса Оленич — завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки;
- Парацій Володимир — старший науковий співробітник Бережанського краєзнавчого музею;
- Левчук Катерина — директор Шляхтинецької гімназії ім. Олександра Барвінського;
- наукові співробітники Тернопільського обласного краєзнавчого музею.