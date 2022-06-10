Як зазначають у музеї, учасники конференції спілкувалися наживо, та у форматі онлайн, а також до заходу долучилися вільні онлайн-слухачі.

Вшановуючи 175-ту річницю від дня народження відомого нашого земляка Олександра Барвінського, зібрались науковці зі Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Бережан, а також із його родинного гнізда — с. Шляхтинці Тернопільського району, щоб вкотре згадати про вагому історичну постать та її відданість українській ідеї», — розповідають організатори.

Олександр Барвінський народився 6 червня 1847 року. Був активним громадсько-політичним діячем Галичини (неодноразово обирався до Державної ради і Галицького сейму), а також — вченим-істориком та педагогом. Помер 25 грудня 1926 року у Львові.

Доповіді під час конференції читали:

Куций Іван — доктор історичних наук, професор кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичної науки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка;

Мисак Наталія — кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу нової історії України Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України;

Колб Наталія — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. Івана Крипʼякевича НАН України;