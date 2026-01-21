21.01.2026 19:51

У тернопільського  футбольного клубу “Нива” новий тренер

21.01.2026

Вишнева Галина

Новим головним тренером «Ниви» призначено Олега Дулуба — досвідченого українського фахівця, який має багаторічний тренерський стаж та добре відомий українським уболівальникам за роботою з клубами «Карпати» Львів, «Чорноморець», ФК «Львів», ЛНЗ Черкаси, а також за роботою в системі підготовки молодих футболістів.

Асистентом головного тренера стане Ярослав Матвіїв, який раніше очолював друголігову «Реверу 1908» і добре знайомий з реаліями українського футболу.

“Новий тренерський штаб уже приступив до роботи з командою та розпочав підготовку до другої частини сезону Першої ліги. Бажаємо Олегу Дулубу та Ярославу Матвіїву плідної роботи, перемог, розвитку команди та досягнення поставлених цілей разом із ФК «Нива» Тернопіль”, -йдеться у дописі клубу.

