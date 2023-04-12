12.04.2023 17:14

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У Тернопільській області запрацював державний реєстратор релігійних громад

12.04.2023

Іванна Коваленко

55

Без категорії

Поширити:

Першими на Тернопільщині, після довготривалої перерви, статут релігійної громади у складі ПЦУ змогла офіційно зареєструвати громада села Бодаки Вишнівецької ОТГ. Ще понад 40 громад очікують на реєстрацію.

“Тернопільська обласна рада неодноразово зверталася до Міністерства юстиції України з вимогою негайно розблокувати роботу такого важливого реєстратора, в час, коли ми відстоюємо незалежність власної держави на усіх фронтах. Ми вишукували різні шляхи для вирішення цього питання на засіданнях робочих груп і надсилали свої пропозиції до органів вищої державної влади. Цікаво, що нас нарешті почули лише тоді, коли під час останнього засідання сесії депутати підтримали звернення про звільнення міністра Дениса Малюськи!” – наголосив Михайло Головко.

“Щиро радіємо першим важливим зрушенням у боротьбі з московським патріархатом на території Тернопільської області. Ми не втомимося робити все можливе, щоб всі українські святині повернулися українському народу. Переконані, що вже зовсім скоро Тернопільщина відзвітує про те, що на нашій території немає жодної релігійної громади УПЦ (МП).” – зазначив голова обласної ради.

Перевертням та колаборантам у священичих рясах немає місця в українських святинях!

Теги: державний реєстратор

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах