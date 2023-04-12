У Тернопільській області запрацював державний реєстратор релігійних громад

“Тернопільська обласна рада неодноразово зверталася до Міністерства юстиції України з вимогою негайно розблокувати роботу такого важливого реєстратора, в час, коли ми відстоюємо незалежність власної держави на усіх фронтах. Ми вишукували різні шляхи для вирішення цього питання на засіданнях робочих груп і надсилали свої пропозиції до органів вищої державної влади. Цікаво, що нас нарешті почули лише тоді, коли під час останнього засідання сесії депутати підтримали звернення про звільнення міністра Дениса Малюськи!” – наголосив Михайло Головко.

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“Щиро радіємо першим важливим зрушенням у боротьбі з московським патріархатом на території Тернопільської області. Ми не втомимося робити все можливе, щоб всі українські святині повернулися українському народу. Переконані, що вже зовсім скоро Тернопільщина відзвітує про те, що на нашій території немає жодної релігійної громади УПЦ (МП).” – зазначив голова обласної ради.