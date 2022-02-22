438 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 21 лютого 2022 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 5:
1 – жінка 78р., м. Тернопіль;
2 – чоловік 74р., Тернопільський район;
3 – чоловік 79р., Тернопільський район;
4 – чоловік 63р., Кременецький район;
5 – жінка 81р., Тернопільський район.
одужало – 990 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1 012
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 145 441 особа;
одужало – 120 262 особи;
летальних випадків – 2 373 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 16 428 (14 636 одужало, 309 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 3 106 (2 128 одужало, 66 летальних).
– Тернопільський район – 86 394 (71 957 одужало, 1 365 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 36 955 (30 065 одужало, 595 летальних).
– Чортківський район – 42 619 (33 669 одужало, 696 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 6 313 (4 234 одужало, 56 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (38 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 0
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 2
• Вишнівецька селищна ОТГ – 1
• Кременецька міська ОТГ – 18
• Лановецька міська ОТГ – 10
• Лопушненська сільська ОТГ – 2
• Почаївська міська ОТГ – 3
• Шумська міська ОТГ – 2
Тернопільський район (362 особи):
• Байковецька сільська ОТГ – 5
• Бережанська міська ОТГ – 24
• Білецька сільська ОТГ – 6
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 32
• Великобірківська селищна ОТГ – 14
• Великогаївська сільська ОТГ – 12
• Залозецька селищна ОТГ – 0
• Збаразька міська ОТГ – 0
• Зборівська міська ОТГ – 0
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 25
• Козлівська селищна ОТГ – 1
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 0
• Нараївська сільська ОТГ – 5
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 6
• Підгаєцька міська ОТГ – 5
• Підгороднянська сільська ОТГ – 6
• Саранчуківська сільська ОТГ – 1
• Скалатська міська ОТГ – 0
• Скориківська сільська ОТГ – 1
• Теребовлянська міська ОТГ – 3
• Тернопільська міська ОТГ – 216
Чортківський район (38 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 3
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 3
• Бучацька міська ОТГ – 0
• Васильковецька сільська ОТГ – 0
• Гримайлівська селищна ОТГ – 1
• Гусятинська селищна ОТГ – 2
• Заводська селищна ОТГ – 1
• Заліщицька міська ОТГ – 5
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 3
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 2
• Копичинецька міська ОТГ – 4
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 0
• Нагірянська сільська ОТГ – 1
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 2
• Товстенська селищна ОТГ – 0
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 1
• Чортківська міська ОТГ – 10