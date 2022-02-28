23 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 27 лютого 2022 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 1:
1 – чоловік 77р., Тернопільський район.
одужало – 220 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 0
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 146 961 особа;
одужало – 123 630 осіб;
летальних випадків – 2 408 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 16 547 (15 138 одужало, 312 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 3 131 (2 573 одужало, 66 летальних).
– Тернопільський район – 87 455 (74 013 одужало, 1 390 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 37 496 (30 630 одужало, 601 летальних).
– Чортківський район – 42 959 (34 379 одужало, 703 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 6 350 (4 850 одужало, 56 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (3 особи):
• Борсуківська сільська ОТГ – 0
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 0
• Кременецька міська ОТГ – 3
• Лановецька міська ОТГ – 0
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 0
• Шумська міська ОТГ – 0
Тернопільський район (18 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 0
• Бережанська міська ОТГ – 0
• Білецька сільська ОТГ – 1
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 1
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 2
• Залозецька селищна ОТГ – 0
• Збаразька міська ОТГ – 0
• Зборівська міська ОТГ – 0
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 1
• Козівська селищна ОТГ – 1
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 0
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 0
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 0
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 0
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 0
• Тернопільська міська ОТГ – 12
Чортківський район (2 особи):
• Білобожницька сільська ОТГ – 0
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1
• Борщівська міська ОТГ – 0
• Бучацька міська ОТГ – 0
• Васильковецька сільська ОТГ – 0
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 0
• Заводська селищна ОТГ – 0
• Заліщицька міська ОТГ – 1
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 0
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 0
• Нагірянська сільська ОТГ – 0
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 0
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 0