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У Тернопільській обласній лікарні з допомогою лазерної хірургії швидко і безболісно повертають зір

19.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Здоров`я

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Відділення офтальмології у Тернопільській обласній клінічній лікарні оснащене найсучаснішими лазерними технологіями, що дає можливість використовувати ефективні методики лікування з максимальною безпекою для пацієнта.

Офтальмохірурги використовують його для лікування глаукоми, захворювань сітківки внаслідок діабету, тромбозу, периферичних дегенерацій, розривів та відшаровування сітківки.

Лазерна операція більш схожа на маніпуляцію та не потребує стаціонарного перебування, виконується амбулаторно, під місцевою анестезією, є абсолютно безболісною і вже в день операції пацієнт може повернутися до звичного життя, – пояснює лазерний хірург Мар’яна Бідзіля.

Щоб пройти діагностику та дізнатися ефективність лазерного втручання у вашому випадку, запишіться на консультацію за номером: 0673512546 або на сторінці відділення Oko.clinic.te.

Теги: Тернопільська обласна клінічна лікарня, офтальмологія

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