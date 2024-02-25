У Польщі на залізниці знову висипали українське зерно

Сьогодні вранці на залізничній станції у Польщі була розсипана українська агропродукція з 8 напіввагонів. Було пошкоджено 160 тонн збіжжя.

Про це повідомило Мінінфраструктури.

Очільник відомства Олександр Кубраков заявив, що українська сторона «сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно з домовленостями з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі».

«Це підтверджено на офіційному рівні – ані зернові, ані кукурудза, ані рапс — не залишається там. Це четвертий випадок вандалізму на польських залізничних станціях. Четвертий випадок безкарності й безвідповідальності», — додав він.

Представники польської поліції прокоментували, що отримали повідомлення про інцидент зранку 25 лютого. Йдеться про висипану кукурудзу. Нині правоохоронці встановлюють обставини події.

«Укрзалізниця» зазначає, що було висипано близько 180 тонн. Компанія наголошує, що буде відповідне звернення до правоохоронців Польщі.