У Почаєві п’яний злодій вкрав авто і врізався на ньому у дерево

Події розвивалися у ніч з 22 на 23 травня. 37-річний мешканець Почаєва, будучи напідпитку, захотів покататися на автомобілі по місту.

Зайшов на чуже подвір’я, побачив відчинений автомобіль «Форд Транзит». Ба більше того, в автівці власник автомобіля залишив ще й ключі.

Та щастя тривало не довго. Адже горе злодій вже на наступній вулиці потрапив у ДТП, врізавшись у дерево. Опісля втік з місця пригоди.

Власник автівки побачивши, що автомобіля немає, повідомив у поліцію.

Правоохоронці швидко розшукали злодія. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Триває слідство.