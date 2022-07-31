З 1 серпня аптекам заборонено продавати антибіотики без рецепт. Розповідаємо, що потрібно знати пацієнтам про запуск електронного рецепта на антибіотики?

Як повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я, таке рішення прийнято, аби контролювати нецільове використання препаратів.

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Ввести електронний рецепт на антибіотики МОЗ планувало з 1 квітня 2022 року. Але через воєнні дії рішення перенесли. З 1 серпня до кінця року триватиме перехідний період запровадження Е-рецепту на антибіотики, про це повідомив голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації Михайло Радуцький з посиланням на МОЗ.

Як отримати електронний рецепт

Як повідомляють в МОЗ, електронний рецепт можна отримати безпосередньо на прийомі у лікаря. Технічна можливість виписки рецептів буде доступною як для лікарів державних закладів, так і приватних. Щобільше – рецепт зможе виписати лікар будь-якого рівня медичної допомоги та спеціалізації – терапевт, хірург, стоматолог та ін. Головна умова – заклад та лікарі мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоровʼя. Якщо заклад, до якого ви звернулися, поки не працює з ЕСОЗ, лікар випише паперовий рецепт.

В якій аптеці можна придбати ліки за е-рецептом?

На перехідному періоді пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо лише предʼявити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження виписки е-рецепта, або паперовий рецепт. Зауважте, що придбати антибіотик за рецептом можна впродовж 30 днів з моменту його виписки.

Чи потрібна декларація для отримання е-рецепту?

Отримати електронний витяг на покупку антибіотиків можна без декларації, звернувшись до лікаря. Однак пацієнт має бути зареєстрований у електронній системі охорони здоров’я. Це можна зробити безпосередньо на прийомі у лікаря.

Це означає, що переселенці, котрі тимчасово були змушені залишити будинки, зможуть отримати рецепт без наявності декларації.

Чи можна погасити е-рецепт частково, тобто придбати меншу кількість препарату, ніж вказана в рецепті?

Лікар у рецепті вказує діючу речовину препарату, дозування та тривалість лікування. Натомість пацієнт може самостійно прийняти рішення щодо бренду лікарського засобу та частково погасити рецепт відповідно до свого бюджету. Функціонал електронного рецепта дозволяє зробити частковий відпуск ліків та розділити покупку на декілька разів. При цьому отримувати повторно рецепт у лікаря не потрібно.

При відпуску фармацевт поставить на інформаційній довідці штамп “Відпущено” та вкаже кількість відпущеного лікарського засобу. При повторному погашенні пацієнт зможе використати той самий рецепт.