На Тернопільщині у ванільному морозиві «Häagen-Dazs», яке експортувалося з Франції, виявили отруйний хімікат – етиленоксид. Про це повідомили на сайті Держпродспоживслужби Тернопільської області.

Повідомлення отримали від системи RASFF, яка займається швидким обміном інформацією щодо наявності ризику для здоров’я людини, пов’язаного з харчовими продуктами і кормами.

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Оксид етилену (EtO) – це промисловий хімікат, який використовується для стерилізації медичного приладдя, зменшення забруднення прянощів та виробництва інших хімікатів. Чистий EtO при кімнатній температурі є безбарвним газом, а при температурі -47°C – рухомою безбарвною рідиною. Оксид етилену денатурує та вбиває білки. Це дозволяє ефективно використовувати його для стерилізації. При вдиханні виникає гостре отруєння, результатом якого стає нудота, блювання, неврологічні захворювання, бронхіт тощо. При контакті зі шкірою або слизовою оболонкою очей викликає подразнення.

Жителів області просять негайно повідомляти про виявлення даного товару за номером Головного управління Держпродспоживслужби Тернопільщини: (0352) 52-10-10.