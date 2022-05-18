У місті на Житомирщині вулицю Артема перейменували на вулицю 44-ї окремої артилерійської бригади (скорочена назва – вул. 44 ОАБ); вулицю Суворова – на вулицю 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади (скорочена назва – вул. 10 ОГШБ); провулок Танкістів-Кантемирівців – на провулок 14-ї ОМБ князя Романа Великого (скорочена назва – пров. 14 ОМБ).

Тернополянам особливо приємно, що на Житомирщині назвали вулицю на честь 44-ї артилерійської бригади, що дислокується у Тернополі, бійці якої у ці дні війни беруть участь у бойових діях у гарячих точках зіткнення з ворогом, наближаючи мир для України.

Довідково: місто Малин розташоване у Коростенському районі Житомирської області, є центром Малинської міської громади.