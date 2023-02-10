11.02.2023 00:28

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У громаді на Тернопільщині майдан матиме ім’я загиблого поліцейського

11.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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Майдану в Гаях Гречинських Байковецької громади на Тернопільщині присвоїли ім’я старшого сержанта поліції Тараса Гогуся. Він проживав у цьому селі. Загинув 27 квітня 2022 року поблизу селища Золоте на Луганщині.

Про це повідомляють на сторінці Нацполіції області в соцмережі.

Рішення про присвоєння імені ухвалили на сесії сільської ради. Також депутати порушили питання про присвоєння одній з вулиць імені загиблого поліцейського.

У громаді на Тернопільщині майдан матиме ім'я загиблого поліцейського
У Гаях Гречинських Байковецької громади. Фото: Нацполіція області

“Тепер майдан має назву Тараса Гогуся. На наступному етапі ми обов’язково реалізуємо задум про встановлення меморіальної дошки на честь героя”, – повідомив заступник сільського голови Гаїв Гречинських Віктор Пулька.

 

“Тарас Гогусь уперше вирушив на схід України в 2014. За 8 років сумлінної служби став досвідченим бійцем, отримав почесні нагороди та відзнаки. Квітневого ранку снаряд влучив на позицію, де перебували тернопільські поліцейські. Несправедлива смерть зруйнувала всі плани на життя, забрала в дружини – чоловіка, а в сина – батька”, – йдеться у повідомленні.

Теги: Тарас Гогусь

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