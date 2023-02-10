У громаді на Тернопільщині майдан матиме ім’я загиблого поліцейського

“Тепер майдан має назву Тараса Гогуся. На наступному етапі ми обов’язково реалізуємо задум про встановлення меморіальної дошки на честь героя”, – повідомив заступник сільського голови Гаїв Гречинських Віктор Пулька.

“Тарас Гогусь уперше вирушив на схід України в 2014. За 8 років сумлінної служби став досвідченим бійцем, отримав почесні нагороди та відзнаки. Квітневого ранку снаряд влучив на позицію, де перебували тернопільські поліцейські. Несправедлива смерть зруйнувала всі плани на життя, забрала в дружини – чоловіка, а в сина – батька”, – йдеться у повідомленні.