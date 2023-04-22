У центрі Тернополя викопали червонолисті клени: що буде на їхньому місці? (фото)

Коли у 2021-му році на вул. Чорновола в Тернополі висаджували червонолистий клен сорту «Кримсон Сентрі», його називали найбільш стійкою до наших кліматичних умов породою, яку можна використовувати в озелененні міста. Та вони так і не прижилися.

Сьогодні там викорчовують дерева, аби на їхньому місці посадити нові. Цього разу, кажуть комунальники, там будуть декоративні сливи.

«… Побачив сьогоднішні зміни на вулиці Чорновола. Дотепер були тут, якщо не помиляюсь, кленові дерева якогось різновиду. Але прижились вони, м’яко кажучи, нездало. Хлопці, які процесом займаються, впевнено повідомили, що тепер на вулиці Чорновола будуть рости декоративні сливи», – пише журналіст Sergiy Sinkevich.

За його словами, непогано би було мати у житлово-комунальному господарстві Тернополя спеціаліста, аби щороку не «переводити» бюджетні кошти.

«Треба мати якогось фахового “садівника”. Щоб розумівся на “сортах-породах”. Щоб вони не засихали, і не пересаджувати їх потім… Якщо, звичайно, таке взагалі у природі можливо передбачити», – додає він.

Урбанізація міста вплинула на процес укорінення дерев і частина з них загинула. Наразі на місці старих насаджень перекопані ями та здійснюється висадка нових дерев.