Більше півтора мільйона гривень виділили з бюджету Чортківської громади на допомогу постраждалим жителям внаслідок ракетного обстрілу 11 червня та обстеження зруйнованих будівель.

Про це повідомили у Чортківській міській раді. 310 тисяч гривень виплатили пораненим – по 10 тисяч кожному. 720 тисяч гривень отримали власники квартир у найбільш зруйнованому будинку по вулиці Бандери, 62А. 372 тисячі допомоги виплатили за пошкоджені вікна. За експертне обстеження стану чотирьох будинків в епіцентрі вибуху заплатили 179 тисяч гривень.

За результатами експертних обстежень, один із чотирьох будинків зруйнований на 70%. За даними Чортківської міської ради там потрібно провести капітальний ремонт покрівлі, демонтувати частину поверхів та встановити бандажні з тяжами кріплень торцевої південної самонесучої стіни до повздовжніх несучих, а також повністю замінити двері та вікна. Три інші багатоповерхівки зазнали пошкоджень на 38%, 24% та 19%. У другому будинку також необхідний буде капітальний ремонт даху, для решти – поточний.

Фінансову допомогу постраждалим чотківчанам надають також благодійні організації та небайдужі громадяни. Так, кожному потерпілому виплатять одноразову матеріальну допомогу від організації «Посмішка ЮА» у розмірі 6 600 гривень. Станом на 19 липня її вже отримали 158 родин. Заплановано виплати її ще 137 сім’ям. Понад 350 тисяч гривень переказали також на ОСББ, до яких входять чотири найбільш пошкоджені багатоповерхівки, із рахунку благодійного фонду Марії Горбаль. На нього надсилали кошти всі небайдужі.

Фото зі сторінки Чортківської міської ради у фейсбуці