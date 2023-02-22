22.02.2023 22:17

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У більшості громад Тернопільщини школи перейшли на дистанційне навчання

22.02.2023

Роман Васильович

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Події

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Рада оборони Тернопільської області рекомендувала школам і вишам перейти на дистанційне навчання 22-24 лютого.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Таке рішення пов’язане з підвищеними воєнними ризиками у річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Рекомендацію щодо дистанційного навчання підтримало більшість громад області, зокрема і Тернопільська.

«23 та 24 лютого у Тернополі будуть навчатися дистанційно учні шкіл, студенти закладів професійної  та професійно-технічної підготовки, фахової передвищої та вищої освіти. Таким є рішення Ради оборони Тернопільщини. Садочки у Тернополі працюватимуть. Однак, рекомендуємо, якщо є можливість, залишіться з дошкільнятами у безпечному місці. Такі заходи пов’язані із рекомендацією Міністерства освіти і науки України та заходами безпеки у дні, коли минає рік з початку повномасштабного вторгнення», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Жителів краю закликали цими днями не нехтувати правилами поведінки під час повітряної тривоги та перебувати у цей час в безпечному місці.

Джерело: За Збручем

Теги: дистанційне навчання

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