Влада тисне на малий і середній бізнес, українське село, тоді як олігархи ховають свої статки в офшорах! На цьому наголосив голова фракції «Європейська Солідарність» у Тернопільській районній раді Віктор Шумада.

За його словами, результатом таких дій є масові протести підприємців під час неодноразових акцій «SaveФОП», у тому числі, й 25 січня під Верховною Радою України, які вимагають у влади «слуг народу» забезпечити їм право на відстрочку введення закону про реєстратор розрахункових операцій (РРО) та касові апарати.

«Утім, замість діалогу з владою учасники акції отримали не конструктивні пропозиції, а удари гумовими кийками від правоохоронців!!! Наша фракція «Європейська Солідарність» у Тернопільській районній раді засуджує такі дії, і нас підтримують також інші депутати. Ми вимагаємо в Офісу Генерального прокурора України, Міністерства внутрішніх справ України дати відповідну оцінку неприпустимим діям правоохоронців та розслідувати дані обставини силового розгону людей, які прийшли під Верховну Раду України висловити свою позицію! Недопустимо застосовувати надмірну силу проти мирних мітингувальників!», – резюмував Віктор Шумада.