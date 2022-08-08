До початку навчання у всіх навчальних закладах Тернопільщини планують облаштувати «тривожні кнопки» для виклику охорони. Також згодом у планах встановити відеоспостереження для безпеки дітей.

Про те, що до початку навчального процесу у всіх навчальних закладах області встановлять «тривожні кнопки» розповів очільник Тернопільщини Володимир Труш під час брифінгу ради оборони області. З її допомогою, при необхідності, зможуть викликати поліцію охорони. Це необхідно задля безпеки дітей. Також планують в подальшому облаштувати відеоспостереження у школах.

– У нас є в планах поставити в кожній школі відеонагляд, щоб батьки мали можливість спостерігати за перебуванням дітей у школах. Чи буде встановлено відеокамери у класах ще вирішуємо, а от у коридорах і загальних приміщеннях це точно буде, – розповів голова ОДА.

Обладнають садочки та школи

Ми звернулись за коментарем до Управління освіти та науки обласної адміністрації. Як розповіла начальниця управління Ольга Хома, в області є 1310 освітніх закладів. Їх повинні обладнати системою охорони. Це заклади середньої та дошкільної освіти.

Обладнати навчальні заклади тривожними кнопками – ідея не обласної адміністрації, а Кабінету Міністрів.

– Ми направили листи до всіх місцевих органів влади, щоб у всіх закладах освіти – загально середньої освіти та дошкільної освіти були встановлені тривожні кнопки. Ми плануємо, що вони будуть у всіх закладах, без винятку. Загалом їх 1310 у області. Першочергово їх мають встановити у тих закладах, де навчається більша кількість дітей, – каже начальниця управління.

Щоправда, обладнати всі без винятку школи та садочки до 1 вересня можуть не встигнути, хоча намагатимуться це зробити у якомога більше закладах, – кажуть в управлінні освіти.

Хто заплатить

А чи будуть платити батьки за охорону шкіл? Звідки мають виділити кошти на встановлення та обслуговування системи? Як запевнила Ольга Хома – батьки не будуть платити за це ні копійки!

– За встановлення охоронних систем та їх обслуговування кошти повинні виділяти з місцевих бюджетів. Батьки платит не повинні. На найближчих сесіях місцевих рад це питання повинні вирішити та виділити необхідні кошти для облаштування закладів освіти такими системи. Вартість обладнання не велика, на жаль, наразі, не можу назвати точні цифри. Місячна плата за послугу охорони коштує приблизно 100 гривень. Тобто це не є великі суми з бюджетів.

Як пояснила пані Ольга, ці заходи необхідні для того, аби діти були у безпеці та у разі необхідності правоохоронці могли прибути на виклик.

– Послугу охорони надаватиме Управління поліції охорони у Тернопільській області, а не приватні охоронні фірми, – каже Ольга Хома. – Це необхідно задля безпеки дітей. Правоохоронці зможуть прибути на виклик максимально швидко. До прикладку, у випадку конфліктних ситуацій, або коли до школи намагаються проникнути невідомі особи, тощо. Сам пульт виклику охорони буде доступний для відповідальних осіб. Діти доступу до неї не матимуть, щоб ніхто не бавився з системою і випадково не викликав правоохоронців.

В деяких закладах вже є відеоспостереження

Крім кнопок виклику охорони, в подальшому планують облаштувати системи відеоспостереження.

– З відеоспостереженням значно важче, – каже Ольга Хома. – Це більш дороге обладнання. Кабінет Міністрів також радить облаштувати такі системи. До слова, приблизно 400 закладів освіти вже мають у своїх приміщеннях камери, які встановили раніше. Кошти на встановлення камер у решті закладів також мають виділяти з місцевих бюджетів. Але наразі у пріоритеті у нас облаштування укриттів на випадок повітряної тривоги. Тож відеоспостереження можна буде облаштовувати вже після того, як вирішимо нагальніші питання.

Чи матимуть батьки можливість зайти і подивитися, що відбувається у школі чи садочку – наразі не вирішили. Можливо, доступ до камер матимуть лише уповноважені особи та правоохоронці, а можливо, такий доступ матимуть і батьки.