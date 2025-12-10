“Треба до солдата як до сина”, – одкровення екснардепа, який вже роки провів на війні

У програмі нашої ведучої Ірини Баглай «Ціль 4.5.0» Юрій Сиротюк, позивний «Мамай», головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї ОШБр, ветеран від 2014 року розповів як брав участь у війні на сході України у складі «Карпатської Січі», з 2022-го — доброволець ДФТГ «Свобода», згодом гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади. Бої в Лисичанську, Сіверську, Вуглегірську, Майорському, Нью-Йорку, Бахмуті та Соледарі. Нині підрозділ Юрія воює на Новопавлівському напрямку.

Нагадаємо, Юрій Сиротюк тісно пов’язаний з Тернопільщиною. Народивсяв смт Смига Дубенського району Рівненської області у сім’ї потерпілих від комуністичної влади. У 1993 році закінчив Крем’янецький ліцей з золотою медаллю. Закінчив з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет за спеціальністю «вчитель історії» та Київський національний університет ім. Т.Шевченка за спеціальністю «правознавство», закінчив аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю «соціальна філософія, філософія історії». Працював вчителем історії Байковецької ЗОШ I—II ступенів.