Тернополянин хотів отримати допомогу від ООН і втратив майже 20 тисяч гривень

Про це повідомили в обласній поліції.
За словами потерпілого, 5 березня йому у месенджер “Viber” надійшло повідомлення про надання допомоги від ООН. У тексті було посилання, перейшовши за яким його перекинуло у застосунок однієї із фінансових установ.
Чоловік одразу заповнив форму у застосунку – зазначив усі особисті дані та вказав номер картки, дату та код, вказані на ній. За деякий час отримав сповіщення, але не про надходження, а про списання коштів.
З його електронного гаманця невідомі зняли всі гроші – це майже 19 тисяч гривень. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР відповідно до статті 190 ККУ.