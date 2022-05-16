У бразильському місті Кашіас-ду-Сул (Бразилія) з 1 по 15 травня проходили XXIV літні Дефлімпійські ігри, участь в якому взяла і українська збірна.

Тернополяни, які входять до складу Національної дефлімпійської збірної України, продовжують показувати високі результати та приносити команді нагороди.

Так, днями Руслана Муравська – вихованка Тернопільського регіонального центру “Інваспорт”, срібна призерка Чемпіонату Світу та кількаразова призерка Чемпіонатів Європи, майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, поповнила скарбничку нагород «сріблом» у стрибках в висоту.

Тренується дівчина під керівництвом Заслуженого тренера України, Васірука Михайла Степановича.

З 2021 року Руслана Муравська отримує стипендію Тернопільської міської ради як одна із кращих спортсменів.

Вітаємо тернополянку та її тренера з високим досягненням. Бажаємо й надалі прославляти Україну на змаганнях найвищого рівня!

До слова, на рахунку збірної команди України вже є 137 медалей, з них: 61- золота, 38 – срібних та 38 – бронзових. За показником здобутих нагород і за кількістю золота Україна йде одноосібним лідером у медальному заліку. А для Тернополя це вже сьома медаль Дефлімпіади-2021.