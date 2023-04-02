Тернополянка плете прикраси, щоб допомогти підрозділу чоловіка

Марічка зробила 24 лютого минулого року запис у сімейному щоденнику.

Жінка каже, цей записник почав вести її тато з 1992 року, а вона продовжила писати в ньому від початку повномасштабної війни.

Марічка Вовчок організувала збір на авто для чоловіка.

“Жінка є опорою і підтримкою. Я намагаюсь також бути своєму чоловіку опорою. Щоб чоловіки розуміли, що їх тут чекають, що їх люблять, що їм є до кого повертатися, що ми також можемо завжди підставити своє плече. Я сказала, що може треба нову машину, бо скільки грошей йде на ту машину, що ми не можемо зремонтувати. Він сказав, що було би непогано. Я вирішала зробити якийсь збір. Дуже ціно, коли люди розуміють, що навіть найменший донат – 10, 5, чи навіть гривня – є маленькими пазликами, які складають велику картину, завдяки яким, ми можемо організувати такі збори, долучатися до війни і не забувати, що війна триває. Кожною своєю гривнею ми долучаємося до спільної перемоги, до її пришвидшення. Ворог не так воює за території, як за знищення української нації, ми маємо це розуміти і боротися для того, щоб наша нація жила, щоб продовжувати справу наших предків, які боролися вже не одне століття”.