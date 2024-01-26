Тернополянці повернули сумку з грошима, які вона забула в маршрутці

Патрульні Ілля Старченко та Оксана Воробій, не гаючи часу, провели усі необхідні дії для встановлення місцеперебування автомобіля. Поліцейські оперативно розшукали транспортний засіб та загублену річ. Охоронці порядку одразу передали сумку із речами заявниці.