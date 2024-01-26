Тернополянці повернули сумку з грошима, які вона забула в маршрутці

Учора на лінію 102 надійшов виклик про те, що заявниця через власну необережність залишила в маршрутному транспортному засобі сумку із грошовими коштами, документами та мобільним телефоном, розповіли в патрульній поліції міста.
Патрульні Ілля Старченко та Оксана Воробій, не гаючи часу, провели усі необхідні дії для встановлення місцеперебування автомобіля. Поліцейські оперативно розшукали транспортний засіб та загублену річ. Охоронці порядку одразу передали сумку із речами заявниці.
Жінка щиро подякувала інспекторам за допомогу та висловила подяку на лінію 102.