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Тернополянці повернули сумку з грошима, які вона забула в маршрутці

26.01.2024

Зоряна Деркач

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Новини, Тернопіль

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Учора на лінію 102 надійшов виклик про те, що заявниця через власну необережність залишила в маршрутному транспортному засобі сумку із грошовими коштами, документами та мобільним телефоном, розповіли в патрульній поліції міста.
Патрульні Ілля Старченко та Оксана Воробій, не гаючи часу, провели усі необхідні дії для встановлення місцеперебування автомобіля. Поліцейські оперативно розшукали транспортний засіб та загублену річ. Охоронці порядку одразу передали сумку із речами заявниці.
Жінка щиро подякувала інспекторам за допомогу та висловила подяку на лінію 102.

Теги: тернополянка, речі, забула в маршрутці, поліція

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