Тернополян кличуть на концерт за участі незрячих солістів та зірок

У Тернополі 10 травня о 18:30 у Драмтеатрі відбудеться ювілейний концерт «Відчинилося життя» за участі оркестру Львівського національного театру ім. Марії Заньковецької під орудою Народного артиста України Богдана Мочурада і незрячих солістів з різних куточків України, підтриманий українськими зірками.

Кошти від продажу квитків будуть передані Збройним силам України

Особливі гості концерту – співачка Соломія Чубай, артисти гурту «Піккардійська терція» Андрій Капраль і Ярослав Нудик, скрипаль-віртуоз Олександр Божик, співачка і композиторка Леся Горова, переможниця ТВ-конкурсу «Україна має талант!» Олена Ковтун, дует «Курінь» (Ярослав Нудик, Сергій Самойлюк). Наймолодшій учасниці концерту – 9 років.

“Запрошуємо разом з музикантами і співаками провести чудовий весняний вечір і відсвяткувати 15-річчя концертного проекту «Відчинилося життя» та підтримати Збройні Сили України! Глядачів очікують живий звук, цікаві дуети та несподівані рішення, атмосфера драйву та експресії. А ще – незабутні враження і тривалий післясмак! Гарний настрій і позитивні емоції гарантовані всім!”, – підкреслили організатори.

У програмі концерту – українські та світові хіти, популярні мелодії, оркестрова музика, авторське виконання пісень, які стали обличчям війни.

Квитки можна придбати тут.