Тернопільським школярам розповіли про добровольчі формування

“Добровольчі формування були ще й у козацьку добу. Значна частина гетьманських формувань також була добровольчою. Тривалий час у нас не було своєї державності й навіть не було боротьби за національну державність. Це по суті З 1909 року, коли зазнало поразки повстання під проводом гетьмана Мазепи, який разом зі шведами намагався домогтися незалежності України. І до Першої світової війни таких формувань у нас не було. Під час Першої світової війни молодь організувала Легіон Українських січових стрільців. І це був абсолютно добровольчий підрозділ, тому що всі, хто мав бути мобілізований – їх мобілізували, а лишилися люди, які могли собі просто бути на печі і їх би не чіпали, вони могли не наражати себе на небезпеку, але пішли добровольцями до 30 тисяч осіб, як хлопців, так і дівчат, які хотіли зв’язати два періоди національно-визвольної боротьби в одне – той період, який закінчився в 1709 і той, що розпочався в 1914 році. Взяли 2,5 тисячі з 30 тисяч, бо більше не треба було. І коли їх запитали чому вони йдуть, що вони можуть зробити, вони відповіли: “Навіть якщо загинемо, на наших могилах будуть хрести з написами “Упав за волю України”. Такого війська як Легіон Українських січових стрільців в українській історії більше ніколи не було і хто значи буде. Пізніше добровольчі формування – це УПА, яка боролася в надзвичайно важких умовах”, – каже Микола Лазарович.

Також на патріотичну годину прийшов військовий капелан Микола Квич. Він разом з учасниками помолився за бійців, які загинули, захищаючи Україну.

“Війна застала мене в Севастополі в 2014 році. Я був військовим капеланом військово-морських сил. Через три дні покинув місто, бо далі залишатися там з сім’єю я не міг. Продовжив роботу капелана і досі ним є. Коли почалася війна – церква не була осторонь, десятки священників, які не були капеланами, теж пішли на фронт, щоб бути поряд з українськими воїнами. Розкажу історію, яка для мене є незабутньою. Одного разу ми з моїм підрозділом доїхали до Єнакієво. Я працював з особовим складом і з багатьма хлопцями вже спілкувався, але з командиром ще не було можливості поговорити. І якось я підійшов до нього й запитав, чи можу з ним поспілкуватися. Розмовляючи, він мене запитав, хто я, бо я був у військовій формі і на той час ще шевронів не було. Я відповів, що я військовий капелан. Він підняв голову і запитав: “А що ти тут робиш?”. Я сказав: “Хочу бути поряд з вами і надавати вам духовну підтримку”. Він відповів: “Мені вже тут так набридло, так хочу додому, але побачивши тебе готовий бути тут ще”.

Прийшла на патріотичну годину дев’ятикласниця Вікторія Киричук. Каже, вдячна добровольцям, які стали на захист України.

“Вони захищають, дарують нам життя, ми дуже їм дякуємо. Вони є справжніми нашими героями, нам потрібно молитися за них”.

Ще одна відвідувачка – Каріна Федорчак. Вона також навчається у 23 школі.