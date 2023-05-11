Тернопільський рибоохоронний патруль впіймав на Сереті браконьєрів

Інспектори виявили двох громадян, які ловили рибу забороненим знаряддям – сітками.

Як повідомили у патрулі, подія сталася біля села Монастирок Чортківського району близько 20 години.

У такий спосіб порушникам вдалось виловити 9 лящів, 3 судаки, 1 коропа, сріблястого карася та плітку, загальною вагою 6,3 кг.

“Збитки, завдані рибному господарству України, становлять 34 034 грн. Рибу, заборонені знаряддя лову та засоби лову вилучено до рішення суду. На осіб оформлено протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП”, – зазначили в держустанові.

Матеріали справ готуються для передачі в суд за місцем скоєння правопорушень.