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Тернопільські студенти плетуть маскувальні сітки для артилеристів

10.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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15 маскувальних сіток виготовили тернопільські студенти-історики для воїнів 44-ої артилерійської бригади та 93-ї бригади «Холодний яр». Сітки маскуватимуть українських захисників від ворожого ока.

Маскувальні сітки для українських воїнів плетуть студенти історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Юнаки та дівчата займаються цим від початку російсько-української війни, а після повномасштабного вторгнення країни-агресора, студенти посилили волонтерську діяльність.

«15 сіток для 44-ї Тернопільської артилерійської бригади та одна для 93-ї “Холодний Яр” сплели наші студенти, це 560 квадратних метрів, сітки від «кутюр’є-істориків», кольористика задовільнить найвибагливіший смак. Загалом над цією волонтерською справою задіяний цілий історичний факультет.   Студентська їдальня облаштована під локації для плетення сіток. Це відома і постійна традиція у нас на факультеті. Сітки ми відправляємо різним військовим бригадам», – координатор виготовлення сіток, доцент ТНПУ Володимир Кіцак.

Волонтери кажуть: маскувальні сітки – необхідність на фронті. Їх використовують в усі пори року.

Теги: маскувальні сітки, 44 окрема артилерійська бригада, 93 бригада «Холодний яр»

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