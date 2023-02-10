Тернопільські студенти плетуть маскувальні сітки для артилеристів

Маскувальні сітки для українських воїнів плетуть студенти історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Юнаки та дівчата займаються цим від початку російсько-української війни, а після повномасштабного вторгнення країни-агресора, студенти посилили волонтерську діяльність.
«15 сіток для 44-ї Тернопільської артилерійської бригади та одна для 93-ї “Холодний Яр” сплели наші студенти, це 560 квадратних метрів, сітки від «кутюр’є-істориків», кольористика задовільнить найвибагливіший смак. Загалом над цією волонтерською справою задіяний цілий історичний факультет. Студентська їдальня облаштована під локації для плетення сіток. Це відома і постійна традиція у нас на факультеті. Сітки ми відправляємо різним військовим бригадам», – координатор виготовлення сіток, доцент ТНПУ Володимир Кіцак.
Волонтери кажуть: маскувальні сітки – необхідність на фронті. Їх використовують в усі пори року.