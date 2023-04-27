Тернопільські метальники здобули дев’ять медалей

Дев’ять медалей вибороли тернопільські метальники на ІІ етапі Кубка України з метань та Всеукраїнських змаганнях з метань на честь олімпійських чемпіонів А.Бондарчука та Ф.Мельник, що відбулись 20-21 квітня в Кам’янці-Подільському.

Як повідомляє Федерація легкої атлетики Тернопільської області, насамперед варто відзначити Максима Лаврика, який у змаганнях зі штовхання ядра серед юнаків виборов перше місце з високим результатом 16.52 м, що відповідає рівню кандидата в майстри спорту України. Тренує талановитого юнака, який займається у КУТОР «ОДЮСШ з літніх видів спорту», Іван Панасюк. Спортсмен навчається у 6 (10)-Б класі Козівського ліцею ім. Володимира Герети.

Також Олексій Навроцький, який тренується в ОДЮСШ під керівництвом Леоніда Дахновського та Галина Шмуляєвої, посів третє місце в штовханні ядра серед юніорів.

Вдало виступили й вихованці тренера Василя Яковіва із КУТОР «ОДЮСШ з літніх видів спорту», студенти ЗУНУ Денис Тужеляк, який посів друге місце в штовханні ядра та третє – в метанні диску серед молоді; Анастасія Мазурок, яка завоювала два третіх місця – в штовханні ядра та метанні диску серед юніорок; Олександр Сеньків, посів третє місце в метанні молота та шосте в метанні диску серед юніорів; Андрій Кравець, став п’ятим в метанні диску та шостим у штовханні ядра.

Друге місце в метанні молота серед юнаків посів ще один вихованець Василя Яковіва – Остап Кур’євич, який навчається у Фаховому коледжі економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ.