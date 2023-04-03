Тернопільська «Нива» готується до першого офіційного поєдинку у 2023 році

30 березня мінімальною перемогою у Васильківцях над «Епіцентром» з Кам’янця-Подільського тернопільська «Нива» завершила навчально-тренувальні збори, які тривали з 15-го лютого.

Нагадаємо, що у першій частині сезону «Нива» та «Епіцентр» зустрічались двічі. Обидва матчі завершились внічию – 1:1 у Дунаївцях та 0:0 у Тернополі. Обидві команди весняну частину сезону розпочнуть у чемпіонській групі Vbet UA Першої.

Перемогу тернополянам у матчі приніс удар Арсентія Дорошенка, який добив м’яч у ворота після того, як удар Андрія Різника з пенальті парирував воротар «Епіцентру». А заробив 11-метровий Андрій Бей.

Упродовж поєдинку «Нива» та «Епіцентр» створили ще низку гольових моментів, але реалізувати жоден з них не вдалося. Перед фінальним свистком гості могли врятувати нічию, але удар гравця «Епіцентру» прийняла на себе поперечина воріт тернополян.

«Нива» – «Епіцентр» – 1:0 (1:0).

Гол: Дорошенко (24).

«Нива»: Механів, Слива, Зінь, Демчук, Хруставка, Дорошенко, Козак, Гатала, Соколов, Різник, Галадей.

На заміну виходили: Жупанський, Давидов, Танчак, Волохатий, Тяпкін, Бей, Проців, Вольський.

Тим часом ФК «Нива» уклав нові контракти, зокрема із місцевим вихованцем футболу Василем Танчаком. Заняття Василь розпочинав у Збаражі під керівництвом тренера Михайла Кузьми. Після чого продовжив виступи у тернопільській ДЮСШ. Наступним етапом у кар’єрі гравця стала школа ФК «Львів», звідки він перейшов до складу київського «Динамо», з яким брав участь у юнацькій Лізі чемпіонів. Останнім клубом Василя Танчака був «Львів», у якому він виступав на правах оренди. У «Ниві» виступатиме під 2-м номером. Ще одним новачком жовто-зелених став центральний захисник Сергій Давидов. Гравець є вихованцем львівського футболу. Заняття розпочинав у львівських «Карпатах», після чого продовжив у структурі ФК «Львів», де й виступав до останнього часу. У «Ниві» Сергій виступатиме під 44-м номером. Також контракт із «Нивою» підписав універсальний півзахисник Максим Тяпкін. Гравець представляє дніпровську школу футболу. Розпочинав кар’єру у місцевому ДЮСК «Інтер». Згодом перебував у структурі ФК «Дніпро» та СК «Дніпро-1». На професіональному рівні також захищав кольори «Нікополя» та черкаського «ЛНЗ». У «Ниві» виступатиме під 7-м номером.

Нагадаємо, що перший матч у весняній частині чемпіонату «Нива» проведе вдома проти черкаського «ЛНЗ» 8 квітня.