Чимало світових політичних лідерів виявили бажання підтримати Україну особисто. Вони приїжджають із візитом. 2 липня до нас прибула міністр оборони Чеської Республіки Яна Черноховова.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає 24 Канал.

Вона заявила, що сьогодні їх делегація працювала у Львові, де й відбулася тепла зустріч із главою Міноборони Чехії.

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“Звісно, говорили про війну та допомогу Україні. Нагадаю, що Чехія є однією з європейських держав, яка послідовно підтримує Україну у протидії військовій агресії проти Росії”, – написала Маляр.

Заступниця українського міністра оборони додала, що Чехія вже надала Україні озброєння та військову техніку, а також між нашими країнами є співпраця в галузі військової медицини. Мовиться про навчання українських фахівців та лікування поранених.

Яна Черноховова відвідала також Тернопільщину.