ТЕРНОПІЛЬ, зустрічайте!

Великий сольний концерт талановитого та харизматичного YAKTAK!

Голос, який закохує з перших нот

7 червня 19:00 – Concert Hall «Подоляни»

YAKTAK — це поп, реп, рок в одному поєднанні 🫶

Особливості пісням додає гітара, в кожну композицію вона одягається в образ, який перегукується із піснею

Ціль артиста — витіснити ворожі треки зі всіх топ чартів, що йому чудово вдається, адже пісні «Не мовчи», «Чекає вдома», «Уночі», «Порічка», «Ти така вродлива», «В пустій кімнаті», «Нижча зростом» та багато інших з легкістю залітають в тренди YouTube, збирають мільйони переглядів та завойовують серця слухачів.

*Концерт є благодійним, адже частина коштів буде відправлена на допомогу ЗСУ 🇺🇦

*Продаж квитків за посиланням https: //tickets.karabas.com/PublicApi/TicketWidgetSvg.aspx?__uid=ESZeTowuBRYPPLFmBK8yrA&event=2334111915