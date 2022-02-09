Ситуація із забезпеченням дизельним пальним України є критичною, тому необхідно невідкладно вжити антикризових заходів.

Про це заявили у партії «УДАР Віталія Кличка». Рятівні заходи УДАРівці передбачили в економічному плані «Захист. Безпека. Розвиток», який презентували минулого тижня на XXV з’їзді політсили.

Відсутність диверсифікації постачання стратегічно важливого дизельного пального є загрозливою тенденцією, переконані в «УДАРі Віталія Кличка».

– Україна залежить від постачання палива з країни, режим президента якого українська влада не визнає вже понад рік після нечесних президентських виборів в Білорусі. Нещодавно Лукашенко в ефірі російського телеканалу прямо заявив про те, що в разі військового загострення на кордонах Білорусь припинить постачати паливо Україні, щоб «не могли заправлятися українські танки». Тому безперебійне забезпечення дизельного пального для потреб Збройних Сил України під час загострення ситуації на кордонах з Росією може стати критичним, – зазначають в «УДАРі Віталія Кличка».

У партії пояснюють, що загроза паливної кризи також є небезпечною й з огляду на початок весняних польових робіт. Дефіцит може стати критичним і для забезпечення пальним Укрзалізниці, яка є одним з найбільших споживачів дизеля в країні, що може спровокувати колапс залізничних перевезень.

– Криза в Держрезерві стала постійною. В його структурі є 5 регіональних майданчиків зі зберігання пального, але їхня діяльність є непрозорою та неефективною. За оцінками експертів, зараз в Україні недозавантажений провідний НПЗ країни – Кременчуцький. Минулого року підприємство переробило орієнтовно 3 млн тонн нафти, а за проектною потужністю може переробляти до 7 млн тонн. Також потенціал зростання переробки є у Шебелинського ГПЗ («Нафтогаз»). Загалом переробка додаткових 3-4 млн тонн нафти, дозволить зменшити імпорт дизпального приблизно на 1,3 млн тонн, а необхідність імпорту бензину взагалі може зникнути, тобто ми зможемо його замістити виключно українським продуктом, – наголошують УДАРівці.

В «УДАРі Віталія Кличка» також підкреслюють, що Україна має потенціал стати лідером в Європі з виробництва біоетанолу та біодизелю. Для цього необхідно впроваджувати програми збільшення використання таких альтернативних видів палива

Серед нагальних кроків для запобігання паливної кризи «УДАР Віталія Кличка» пропонує: терміново створити запас дизеля на 45 днів. У разі проблем з імпортом це дозволить забезпечити армію та сільгоспвиробників; уряд нарешті має сформувати план поповнення Держрезерву пальним, щоб мінімум на 2 місяці компенсувати можливі дефіцити в майбутньому; диверсифікувати імпорт палива – збільшити постачання з ЄС; стимулювати імпорт палива через морські порти, які наразі завантажені на 10-15%; у найкоротші терміни відновити роботу своїх нафтопереробних заводів.